Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги. Предполагаемый убийца покончил с собой.
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
  • РИА Новости

«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель», — приводятся слова Петренко на сайте СК.

По предварительным данным СК, подозреваемый после совершения преступления покончил с собой.

По версии следствия, мотивом убийства были личные неприязненные отношения между подозреваемым и депутатом.

Отмечается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил направить наиболее опытных криминалистов центрального аппарата Следственного комитета и ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу для расследования всех обстоятельств преступления.

28 января СК возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме в Зернограде тел Алабушева и его жены.

Как сообщает kp.ru, тела супругов обнаружил водитель депутата. По данным издания, Алабушева ждали на планёрку его коллеги, по их словам, он отличался особой пунктуальностью. Когда депутат не явился на работу, а все телефоны молчали, домой к Алабушеву отправили его водителя.

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