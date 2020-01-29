СК показал видео с места убийства ростовского депутата и его жены

Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.

На кадрах показана территория вокруг дома, а также ход осмотра комнат.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления найден мёртвым. Им оказался 38-летний местный житель.

По данным kp.ru, тела супругов обнаружил водитель депутата.