СК показал видео с места убийства ростовского депутата и его жены

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Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.

На кадрах показана территория вокруг дома, а также ход осмотра комнат.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в совершении преступления найден мёртвым. Им оказался 38-летний местный житель.

По данным kp.ru, тела супругов обнаружил водитель депутата.

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