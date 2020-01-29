Роскачество проверило производителей школьной формы

Короткая ссылка
Эксперты Роскачества проверили школьную форму, представленную на российском рынке.
Роскачество проверило производителей школьной формы
  • РИА Новости

Как сообщает Inforeactor, в рамках проверки ведомство закупило образцы школьной формы с прилавков розничных магазинов накануне 1 сентября.

По данным исследования, 21 нарушение зафиксировано в составе материалов, из которых была сшита форма.

Кроме того, выявлены несоответствия требованиям гигроскопичности.

Также озабоченность специалистов вызвали нарушения требований воздухопроницаемости.

По итогам проверки Роскачество рекомендовало к покупке продукцию марок Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly и ASN Aselin, которые остались без замечаний.

Ранее Nation News сообщало, что специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные правила безопасного шопинга в сети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить