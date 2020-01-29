Роскачество проверило производителей школьной формы

Эксперты Роскачества проверили школьную форму, представленную на российском рынке.

Как сообщает Inforeactor, в рамках проверки ведомство закупило образцы школьной формы с прилавков розничных магазинов накануне 1 сентября.

По данным исследования, 21 нарушение зафиксировано в составе материалов, из которых была сшита форма.

Кроме того, выявлены несоответствия требованиям гигроскопичности.

Также озабоченность специалистов вызвали нарушения требований воздухопроницаемости.

По итогам проверки Роскачество рекомендовало к покупке продукцию марок Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly и ASN Aselin, которые остались без замечаний.

Ранее Nation News сообщало, что специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества назвали основные правила безопасного шопинга в сети.