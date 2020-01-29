Аэропорт Томска обслужил 760 тысяч пассажиров в 2019 году

Аэропорт Томска обслужил почти 760 тыс. пассажиров в 2019 году, что на 20,6% превышает показатель 2018-го.

Об этом сообщает kp.ru.

«В ноябре прошлого года мы достигли отметки в 700 тыс. пассажиров, обслуженных с начала текущего года. Этот рекордный показатель был достигнут впервые с начала 90-х годов», — заявила представитель аэропорта Наталья Логинова.

Большинство пассажиров (более 705 тыс.) совершили поездки по внутренним воздушным линиям. Почти 54 тыс. человек отправились за рубеж, в том числе в Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай.

Ранее «Реальное время» сообщало, что международный аэропорт Казани обслужил почти 3,5 млн пассажиров в 2019 году.