Аэропорт Томска обслужил 760 тысяч пассажиров в 2019 году
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Об этом сообщает kp.ru.
«В ноябре прошлого года мы достигли отметки в 700 тыс. пассажиров, обслуженных с начала текущего года. Этот рекордный показатель был достигнут впервые с начала 90-х годов», — заявила представитель аэропорта Наталья Логинова.
Большинство пассажиров (более 705 тыс.) совершили поездки по внутренним воздушным линиям. Почти 54 тыс. человек отправились за рубеж, в том числе в Турцию, Таиланд, Вьетнам и Китай.
Ранее «Реальное время» сообщало, что международный аэропорт Казани обслужил почти 3,5 млн пассажиров в 2019 году.