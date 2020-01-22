Международный аэропорт Казани обслужил почти 3,5 млн пассажиров в 2019 году

Международный аэропорт Казани обслужил 3,47 млн пассажиров в 2019 году, что на 10,5% превышает показатель 2018-го.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пассажиропоток на внутренних рейсах показал рост на 8% — до 2,2 млн человек.

На международных линиях он вырос на 14,8% (1,3 млн человек).

Больше всего на внутрироссийских направлениях увеличился спрос на полёты в Сочи, Санкт-Петербург и Екатеринбург, на международных — в Анталью, Даламан, Камрань, Джербу, Бургас, Стамбул и Прагу.

Ранее kp.ru сообщал, что аэропорт Пулково обслужил около 19,6 млн пассажиров в 2019 году.