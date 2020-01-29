Роскомнадзор сообщил об отказе Protonmail предоставлять данные

Короткая ссылка
Роскомнадзор заявил, что почтовый сервис Protonmail.com, заблокированный из-за рассылки ложных сообщений о минировании объектов в России, отказывался представлять данные для включения в реестр.
Роскомнадзор сообщил об отказе Protonmail предоставлять данные
  • Pixabay

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию ведомства.

«На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет» компания реагировала категорическим отказом», — заявили в Роскомнадзоре.

Также Protonmail не предоставил сведения об администраторах почтовых ящиков, которые использовались для рассылки сообщений с угрозами.

Ранее в ФСБ России сообщили, что со швейцарского сервиса Protonmail велась рассылка сообщений о минировании.

В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января осуществляют ограничение доступа к нему на территории России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить