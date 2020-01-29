Роскомнадзор сообщил об отказе Protonmail предоставлять данные
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию ведомства.
«На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет» компания реагировала категорическим отказом», — заявили в Роскомнадзоре.
Также Protonmail не предоставил сведения об администраторах почтовых ящиков, которые использовались для рассылки сообщений с угрозами.
Ранее в ФСБ России сообщили, что со швейцарского сервиса Protonmail велась рассылка сообщений о минировании.
В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января осуществляют ограничение доступа к нему на территории России.