Роскомнадзор сообщил об отказе Protonmail предоставлять данные

Роскомнадзор заявил, что почтовый сервис Protonmail.com, заблокированный из-за рассылки ложных сообщений о минировании объектов в России, отказывался представлять данные для включения в реестр.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию ведомства.

«На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет» компания реагировала категорическим отказом», — заявили в Роскомнадзоре.

Также Protonmail не предоставил сведения об администраторах почтовых ящиков, которые использовались для рассылки сообщений с угрозами.

Ранее в ФСБ России сообщили, что со швейцарского сервиса Protonmail велась рассылка сообщений о минировании.

В связи с этим Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января осуществляют ограничение доступа к нему на территории России.