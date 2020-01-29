Экс-сотрудники ярославской колонии признали вину по делу об избиениях

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Бывшие сотрудники ИК-1 Ярославля Владислав Писаревский и Роман Оныпа, фигуранты дела об избиении осуждённых, признали вину в ходе заседания суда.
Экс-сотрудники ярославской колонии признали вину по делу об избиениях
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, судья постановил продолжить рассмотрение дела в особом порядке.

27 января уголовное дело об избиении заключённых ярославской исправительной колонии №1 поступило в Заволжский районный суд Ярославля.

Экс-сотрудники ИК-1 Писаревский, Оныпа и Максим Яблоков обвиняются в избиении бывшего осуждённого Хасдина Муртазалиева и ещё двоих осуждённых.

Инцидент произошёл в ИК-1 Ярославля в 2016 году.

Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключённого ИК-1 Евгения Макарова.

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