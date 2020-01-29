В Курганской области завели дело по факту истязания семилетней девочки

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В Курганской области завели уголовное дело по факту истязания семилетней девочки.
В Курганской области завели дело по факту истязания семилетней девочки
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.

По данным следователей, в 2019 году житель села Альменево систематически наносил побои своей дочери. Он бил девочку за любое неповиновение.

Мужчина задержан. Рассматривается вопрос об аресте и лишении подозреваемого родительских прав.

Ранее progorod43 сообщало, что суд вынес приговор жительнице Кировской области за истязание семилетнего сына.

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