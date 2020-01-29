Три человека отравились угарным газом в Казани

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Три человека, в том числе младенец, были госпитализированы в Казани из-за отравления угарным газом.
Три человека отравились угарным газом в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

Отмечается, что инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома на Таймырской улице.

«С подозрением на отравление угарным газом медики госпитализировали супругов — женщину 1998 г. р. и мужчину 1996 г. р. Их восьмидневная дочь также госпитализирована. Врачи борются за их жизнь», — говорится в заявлении.

Специалисты выясняют причину происшествия.

Ранее пять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы с отравлением угарным газом в Самаре. 

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