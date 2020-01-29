Три человека отравились угарным газом в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
Отмечается, что инцидент произошёл в квартире пятиэтажного жилого дома на Таймырской улице.
«С подозрением на отравление угарным газом медики госпитализировали супругов — женщину 1998 г. р. и мужчину 1996 г. р. Их восьмидневная дочь также госпитализирована. Врачи борются за их жизнь», — говорится в заявлении.
Специалисты выясняют причину происшествия.
Ранее пять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы с отравлением угарным газом в Самаре.