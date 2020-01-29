СМИ: ЦБ намерен контролировать безопасность биометрии россиян в банках

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Центробанк намерен контролировать безопасность всех биометрических данных клиентов, которые хранятся в банках. Об этом сообщают «Известия».

«Защищённость персональных данных россиян, собираемых во внутренние системы банков, должна быть адекватна возникающим рискам», — говорится в сообщении.

В ЦБ сообщили, что подмена биометрических данных при сборе и передаче внутри кредитной организации, удаление персональных данных, а также их компрометация представляют серьёзную угрозу для клиентов.

В связи с этим ЦБ внёс поправки в законопроект о биометрии и предлагает предъявить банкам такие же требования к хранению персональных данных, как и у Единой биометрической системы (ЕБС).

Уточняется, что регулятор намерен контролировать безопасность всех слепков лица и голоса, а не только тех, что отправляются в ЕБС.

В ноябре 2019 года сообщалось, что российские банки могут ввести удалённую идентификацию в программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

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