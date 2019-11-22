СМИ: Банки могут снизить ставки выданным по займам с биометрией
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей самих банков.
Отмечается, что такая возможность появилась после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).
По данным издания, возможность снизить ставки для клиентов с биометрией рассматривают в «Промсвязьбанке», «Открытии», «Абсолюте», «Ак Барсе» и «Хоум Кредит банке».
Ранее сообщалось, что Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября.