СМИ: Банки могут снизить ставки выданным по займам с биометрией

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Российские банки могут ввести удалённую идентификацию в программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей самих банков.

Отмечается, что такая возможность появилась после того, как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС).

По данным издания, возможность снизить ставки для клиентов с биометрией рассматривают в «Промсвязьбанке», «Открытии», «Абсолюте», «Ак Барсе» и «Хоум Кредит банке».

Ранее сообщалось, что Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября.

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