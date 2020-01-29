Эксперт назвал возможную дату появления коронавируса в России

Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале. Об этом сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов.

Как пишет РБК, эксперт считает высоким риск появления вируса в России по нескольким причинам. Во-первых, Чуланов отметил возможность передачи болезни воздушно-капельным путём. Во-вторых, появление коронавируса в приграничных с Россией районах Китая. В-третьих, высокий темп роста числа заболевших и празднование Нового года по китайскому календарю. Ранее сообщалось, что 132 человека скончались и почти 6 тыс. заразились новым типом коронавируса в Китае.