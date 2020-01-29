Эксперт назвал возможную дату появления коронавируса в России
Как пишет РБК, эксперт считает высоким риск появления вируса в России по нескольким причинам.
Во-первых, Чуланов отметил возможность передачи болезни воздушно-капельным путём.
Во-вторых, появление коронавируса в приграничных с Россией районах Китая.
В-третьих, высокий темп роста числа заболевших и празднование Нового года по китайскому календарю.
Ранее сообщалось, что 132 человека скончались и почти 6 тыс. заразились новым типом коронавируса в Китае.