Эксперт назвал возможную дату появления коронавируса в России

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Новый тип коронавируса может попасть на территорию России в феврале. Об этом сообщил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимир Чуланов.

Как пишет РБК, эксперт считает высоким риск появления вируса в России по нескольким причинам. 

Во-первых, Чуланов отметил возможность передачи болезни воздушно-капельным путём.

Во-вторых, появление коронавируса в приграничных с Россией районах Китая. 

В-третьих, высокий темп роста числа заболевших и празднование Нового года по китайскому календарю.

Ранее сообщалось, что 132 человека скончались и почти 6 тыс. заразились новым типом коронавируса в Китае.

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