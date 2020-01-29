Аналитики назвали число проданных смартфонов в России в 2019 году

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Количество проданных мобильных телефонов на территории России в 2019 году впервые превысило 30 млн штук. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании GfK.

Специалисты отметили рост количества реализованных телефонов на 2% по сравнению с 2018 годом. В денежном выражении совокупный доход от всей проданной продукции составил 495 млрд рублей.

В качестве причины роста продаж смартфонов аналитики называют переход от простых кнопочных телефонов к умным. Кроме того, многие покупатели меняют морально и функционально устаревшие аппараты на более современные: телефоны с двумя или тремя камерами.

В декабре 2019 года шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Newinform рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью.

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