Более 500 рыбаков эвакуированы со льдины в Сахалинской области

Спасатели провели эвакуацию 536 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова в Сахалинской области.

«В 23:20 местного времени всех рыбаков-любителей, кому требовалась эвакуация, спасатели доставили на берег. Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась. В спасательной операции были задействованы 15 человек, три лодки и одно судно на воздушной подушке «Хивус-10», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили, что ранее в заливе Мордвинова в 2 км от берега образовалась трещина. Спасатели предупредили об опасности выхода на лёд.

Ранее сообщалось об эвакуации около 600 рыбаков с оторвавшейся льдины в районе мыса Свободный в Сахалинской области.