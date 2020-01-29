Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Об этом свидетельствует опубликованная пресс-службой правительства информация.

«Председатель правительства утвердил распределение обязанностей между первым заместителем председателя правительства, заместителями председателя правительства, заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства и заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов координирует достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов, а также курирует финансовую, кредитную и денежную политику, регулирование финрынков, инвестиционную политику.

Белоусов также курирует внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко курирует разработку бюджета и других законопроектов, налоговую политику и управление госдолгом.

Григоренко также координирует торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки.

Полный список обязанностей доступен на сайте кабмина.

Ранее Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства.