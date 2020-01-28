В Воронеже рассказали о вернувшихся из КНР пациентах с признаками ОРВИ

Короткая ссылка
Руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин рассказал о состоянии пациентов, прибывших из Китая с признаками ОРВИ.
В Воронеже рассказали о вернувшихся из КНР пациентах с признаками ОРВИ
  • © РИА Новости

28 января в Воронеже госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, — 55-летнюю женщину и 35-летнего мужчину.

Согласно данным правительства региона, при госпитализации использовались специальные средства противоэпидемической защиты, такие как специальный санитарный транспорт, изолирующий модуль, соответствующая экипировка медработников.

«Состояние ближе к удовлетворительному у пациента 1985 года рождения и средней тяжести — у женщины 1965 года рождения», — цитирует РИА Новости Щукина.

Он сообщил, что у пациентов взяли четыре анализа, в том числе «для исключения коронавируса», направив их также в Москву и Новосибирск.

Он добавил, что пациентов разместили в боксах инфекционного отделения Воронежской областной детской клинической больницы №2, так как там есть специальные боксы, которые «полностью препятствуют распространению инфекции».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве создали оперативный штаб для мониторинга ситуации с коронавирусом и предотвращения его распространения. Гостиницы и места массового пребывания туристов взяты под особый контроль.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с сайтом «Аргументы и факты» прокомментировала режим контроля за распространением коронавируса, введённый в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить