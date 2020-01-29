RT преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube

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RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube. По общему числу просмотров на всех аккаунтах RT опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.

Одним из наиболее популярных видео RT за прошедший год стали кадры ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Мультимедийное агентство RT Ruptly единственное в мире сняло момент ареста Ассанжа у здания посольства Эквадора в Лондоне. Эти кадры показали крупные мировые СМИ, включая BBC, CNN, The Telegraph и The Guardian.

Также среди эксклюзивных видео RT — прямые трансляции и ролики с акций протеста «жёлтых жилетов» во Франции. Демонстранты скандировали: «Мерси, RT!», когда видели камеры российского телеканала.

Госсекретарь по цифровым технологиям Франции Седрик О заявил: «Сегодня на YouTube самый популярный канал — это не BFM, не CNEWS, это RT».

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери агентство Rutply вело прямую трансляцию с места событий, а также опубликовало первые видеокадры последствий пожара, снятые с дрона.

RT был первым российским телеканалом, который начал публиковать свои материалы на YouTube в 2007 году. В 2013-м RT International достиг отметки в 1 млрд просмотров на YouTube.

Осенью 2019 года RT преодолел отметку в 7 млрд просмотров на YouTube, установив рекорд среди новостных телеканалов

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