Защита Соколова попросит провести повторную психиатрическую экспертизу

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Защита бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет просить провести повторную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
Защита Соколова попросит провести повторную психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

«Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу», — цитирует его РИА Новости.

Утром 9 ноября 2019 года доцента СПбГУ подняли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 63-летнего историка по обвинению в убийстве аспирантки. Историк свою вину признал.

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