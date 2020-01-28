Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
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- РИА Новости
Как отмечается, в 07:40 начнётся чтение часов и Божественная литургия, в 10:00 — отпевание.
«На Троекуровском кладбище (Рябиновая улица, 24) в 14:00 пройдёт гражданская панихида в ритуальном зале, прощание и чин погребения», — говорится в сообщении.
Чаплин скончался в воскресенье, 26 января, на 52-м году жизни.
В 2009—2015 годах он был председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата РПЦ.