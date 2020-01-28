В Ижевске пройдёт чемпионат по хоккею на валенках

В Ижевске 2 февраля стартует чемпионат по хоккею на валенках.

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Как сообщает интернет-издание «Сусанин», чемпионат посвящён 260-летию Ижевска и 100-летию государственности Удмуртии. Организаторы соревнований отметили, что 2 февраля состоятся отборочные турниры в районах города. В них примут участие команды «Гвардейцы Металлурга», «Отцы с Автозавода», «Столичный», «Буммаш форсаж», «Игерман». Победители районных состязаний сразятся в финале, который пройдёт 9 февраля. Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в республике подвели итоги зимнего социального проекта «Открывая Ижевск».