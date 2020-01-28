В Омской области проверят органы опеки из-за ситуации с мальчиком, стоявшим на гречке

В Омской области планируют проверить органы опеки из-за ситуации с мальчиком, стоявшим на гречке.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на сайт уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

«В настоящее время мальчик проживает с мамой. В соответствии с планом индивидуально-профилактической работы на 2019/20 учебный год образовательной организацией с ним и его матерью проводятся профилактические мероприятия», — отмечается в сообщении.

Ранее омбудсмен обращалась в региональную прокуратуру с просьбой проверить органы опеки и попечительства, а также соцслужбы за решение вернуть мальчика матери сразу после инцидента. Выявлены нарушения. Например, оказалось, что в школе не обращали внимание на состояние ребёнка, а санитарно-реабилитационный центр для несовершеннолетних не организовал профилактическую работу.

С 27 по 31 января представители омбудсмена проведут плановую проверку образовательных организаций. Также будет проверена работа органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью предотвратить повторение подобных случаев.

Ранее сообщалось, что окончательное решение о месте проживания мальчика будет принято после вынесения приговора судом, рассматривающим дело об истязании несовершеннолетнего.

Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.