В Оренбургской области рассказали о поддержке начинающих фермеров

Начинающие фермеры Оренбургской области получат поддержку в рамках регионального конкурса «Агростартап».

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное правительство.

Конкурс — часть регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году на его проведение направили 34,8 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Средства будут выделять на софинансирование затрат.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что в Свердловской области направят 920 млн рублей на развитие сельских территорий в течение трёх лет.