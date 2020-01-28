В Оренбургской области рассказали о поддержке начинающих фермеров

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Начинающие фермеры Оренбургской области получат поддержку в рамках регионального конкурса «Агростартап».
В Оренбургской области рассказали о поддержке начинающих фермеров
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на областное правительство.

Конкурс — часть регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году на его проведение направили 34,8 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Средства будут выделять на софинансирование затрат.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что в Свердловской области направят 920 млн рублей на развитие сельских территорий в течение трёх лет.

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