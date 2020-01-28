В Ростовской области предложили наградить мужчину, спасшего пожилую пару при пожаре

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В Ростовской области предложили наградить 30-летнего Дмитрия Перловича, спасшего пожилую пару при пожаре.
В Ростовской области предложили наградить мужчину, спасшего пожилую пару при пожаре
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Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошёл 17 января в двухэтажном доме в Ростове-на-Дону. Перлович почувствовал запах гари и поспешил вывести семью из здания. Затем он вызвал пожарных и вернулся в дом, чтобы вывести пожилую пару, проживающую на втором этаже.

Ведомство ходатайствует о представлении Перловича к награде «За содружество во имя спасения».

Ранее URA.RU сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил восьмиклассника из Дегтярска Дмитрия Апресова медалью «Доблесть и отвага» за спасение малолетней девочки из воды.

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