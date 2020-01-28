В Оренбурге вынесли приговор по делу о нелегальном производстве алкоголя
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу УМВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, членов группировки приговорили к лишению свободы на сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет. Ещё двум злоумышленникам назначены штрафы — 800 и 750 тыс. руб.
Деятельность подпольного цеха в Оренбурге полиция пресекла в феврале 2019 года.
В декабре Пятый канал передавал о возбуждении в Калужской области уголовного дела в связи с обнаружением нелегального цеха по производству алкогольных напитков, которые продавали в разные регионы под брендами известных производителей.