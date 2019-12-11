В Калужской области пресекли работу нелегального цеха по производству алкоголя

В Калужской области пресекли работу нелегального цеха по производству алкогольных напитков, сообщает Пятый канал.

В арендованном ангаре обнаружено 90 тыс. бутылок и восемь рулонов поддельных федеральных марок. Там же нелегально жили и работали 11 человек.

По данным полиции, фальсификат мог попасть на прилавки, причём в разных регионах и под брендами известных производителей.

На месте работают следователи. Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге пресекли работу цеха по производству поддельного алкоголя.