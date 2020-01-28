Пермские студенты разработали технологию создания биодизельного топлива

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Студенты ПНИПУ разработали технологию, позволяющую перерабатывать жиросодержащие отходы в биодизельное топливо.
Пермские студенты разработали технологию создания биодизельного топлива
  • Pixabay

Об этом сообщает properm.ru.

Авторы проекта предлагают перерабатывать таким образом растительные масла, оставшиеся после фритюра.

«Чем больше циклов жарки, тем больше вредных веществ образуется в маслах. В их числе — альдегиды, низкомолекулярные спирты, которые опасны тем, что могут накапливаться в организме и оказывать раздражающее и нейротоксическое действие», — рассказали в пресс-службе политеха.

Готовый продукт напоминает по консистенции подсолнечное масло. Его можно использовать в качестве добавки к дизельному топливу или в качестве компонентов для других производств.

Ранее URA.RU сообщало, что студенты из Свердловской области приступили к разработке отечественного аналога компьютерного моделирования.

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