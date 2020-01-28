Пермские студенты разработали технологию создания биодизельного топлива
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Об этом сообщает properm.ru.
Авторы проекта предлагают перерабатывать таким образом растительные масла, оставшиеся после фритюра.
«Чем больше циклов жарки, тем больше вредных веществ образуется в маслах. В их числе — альдегиды, низкомолекулярные спирты, которые опасны тем, что могут накапливаться в организме и оказывать раздражающее и нейротоксическое действие», — рассказали в пресс-службе политеха.
Готовый продукт напоминает по консистенции подсолнечное масло. Его можно использовать в качестве добавки к дизельному топливу или в качестве компонентов для других производств.
Ранее URA.RU сообщало, что студенты из Свердловской области приступили к разработке отечественного аналога компьютерного моделирования.