Студенты из Свердловской области планируют разработать российский аналог компьютерного моделирования

Студенты из Свердловской области приступили к разработке отечественного аналога компьютерного моделирования.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Образовательного центра группы ЧТПЗ.

В регионе открылась первая мастерская по компетенции «Реверсивный инжиниринг».

«Материально-техническая база позволяет студентам образовательной программы «Будущее белой металлургии» разрабатывать производственные проекты по ремонту, модификации или изучению различных объектов, а также отрабатывать навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования и анализа материалов», — заявили в компании.

В мастерской также планируют проводить профориентационные мероприятия для школьников.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал об открытом фестивале «Робофест — Ростов-на-Дону» в Донском государственном техническом университете.