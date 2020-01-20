Студенты из Свердловской области планируют разработать российский аналог компьютерного моделирования
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Образовательного центра группы ЧТПЗ.
В регионе открылась первая мастерская по компетенции «Реверсивный инжиниринг».
«Материально-техническая база позволяет студентам образовательной программы «Будущее белой металлургии» разрабатывать производственные проекты по ремонту, модификации или изучению различных объектов, а также отрабатывать навыки 3D-сканирования, компьютерного моделирования и анализа материалов», — заявили в компании.
В мастерской также планируют проводить профориентационные мероприятия для школьников.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщал об открытом фестивале «Робофест — Ростов-на-Дону» в Донском государственном техническом университете.