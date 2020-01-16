Финалистов всероссийского фестиваля «Робофест-2020» выберут в Ростове-на-Дону
- @pro__fest
- vk.com
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что участниками фестиваля станут специалисты по электронике и программированию, конструкторы в возрасте от 6 до 18 лет. Всего приедут 40 команд из Ростовской области, Краснодара, Волгограда и Ставрополя.
Роботы, которые представят молодые люди, должны уметь распознавать цвета, проходить по заданной траектории, а также выполнять определённые действия с предметами.
Победители данного соревнования поедут на всероссийский технологический фестиваль «Робофест-2020» в Москве.
Ранее ФАН сообщало, что стартовал новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия».