Финалистов всероссийского фестиваля «Робофест-2020» выберут в Ростове-на-Дону

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Открытый фестиваль «Робофест — Ростов-на-Дону» состоится в Донском государственном техническом университете.
Финалистов всероссийского фестиваля «Робофест-2020» выберут в Ростове-на-Дону
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что участниками фестиваля станут специалисты по электронике и программированию, конструкторы в возрасте от 6 до 18 лет. Всего приедут 40 команд из Ростовской области, Краснодара, Волгограда и Ставрополя.

Роботы, которые представят молодые люди, должны уметь распознавать цвета, проходить по заданной траектории, а также выполнять определённые действия с предметами.

Победители данного соревнования поедут на всероссийский технологический фестиваль «Робофест-2020» в Москве.

Ранее ФАН сообщало, что стартовал новый сезон конкурса «Моя страна — моя Россия».

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