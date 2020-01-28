Региональных бизнес-омбудсменов в России могут наделить статусом защитника в суде
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Выезжая в регионы в рамках комиссии по контрольно-надзорной деятельности, мы получали подтверждения, что такая мера необходима. Региональные уполномоченные обращали наше внимание, что дополнительные права позволят более эффективно защищать интересы бизнеса», — сказал Кравченко.
Как отметил сенатор, в настоящее время идея дорабатывается. Внести её могут в качестве дополнения к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее, как сообщал телеканал «360», подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подвёл итоги 2019 года.