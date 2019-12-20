Подмосковный бизнес-омбудсмен подвёл итоги года

Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подвёл итоги 2019 года, сообщает телеканал «360».

За помощью к уполномоченному обратились 1,8 тыс. предпринимателей. Основные вопросы не изменились — большинство жалоб связаны с административными барьерами, деятельностью правоохранительных органов, неоплатой муниципальных контрактов и земельно-имущественными отношениями.

Одна из тем — обязательная маркировка товаров.

«Мы прекрасно понимаем, что для бизнеса это повлечёт дополнительные затраты. Мы будем выступать с инициативой, чтобы затраты на приобретение оборудования компенсировались», — сказал Головнёв.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в беседе с ФАН подвёл итоги 2019 года.