Подмосковный бизнес-омбудсмен подвёл итоги года

Короткая ссылка
Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнёв подвёл итоги 2019 года, сообщает телеканал «360».
Подмосковный бизнес-омбудсмен подвёл итоги года
  • РИА Новости

За помощью к уполномоченному обратились 1,8 тыс. предпринимателей. Основные вопросы не изменились — большинство жалоб связаны с административными барьерами, деятельностью правоохранительных органов, неоплатой муниципальных контрактов и земельно-имущественными отношениями.

Одна из тем — обязательная маркировка товаров.

«Мы прекрасно понимаем, что для бизнеса это повлечёт дополнительные затраты. Мы будем выступать с инициативой, чтобы затраты на приобретение оборудования компенсировались», — сказал Головнёв.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин в беседе с ФАН подвёл итоги 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить