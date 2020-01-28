Пассажирский самолёт готовится к экстренной посадке в Новосибирске

Пассажирский самолёт Embraer 170 готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что аварийная ситуация связана с техническими проблемами с закрылками.

«В аэропорту Толмачёво готовится к аварийной посадке Embraer 170 рейса Новосибирск — Екатеринбург», — сказал собеседник.

14 января пресс-служба пермского аэропорта сообщила, что самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира.

Пассажир лайнера Екатерина Рукавичникова в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о произошедшем.