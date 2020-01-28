Прокуратура внесла представление мэру Перми после ЧП в отеле «Карамель»

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Прокуратура Пермского края внесла представление главе Перми Дмитрию Самойлову в связи с прорывом трубы в мини-отеле «Карамель», в результате которого погибли пять человек.
Прокуратура внесла представление мэру Перми после ЧП в отеле «Карамель»
  • © Главное управление МЧС России по Пермскому краю

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура внесла главе города Перми представление, в котором потребовала незамедлительно принять меры, направленные на устранение нарушений в сфере ЖКХ», — указывается в заявлении.

Прокуратура требует от главы администрации незамедлительно организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов и заставить управляющие компании обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона.

20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.

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