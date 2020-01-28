Прокуратура внесла представление мэру Перми после ЧП в отеле «Карамель»
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Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
«Прокуратура внесла главе города Перми представление, в котором потребовала незамедлительно принять меры, направленные на устранение нарушений в сфере ЖКХ», — указывается в заявлении.
Прокуратура требует от главы администрации незамедлительно организовать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов и заставить управляющие компании обеспечить безаварийное прохождение отопительного сезона.
20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал трагедию.