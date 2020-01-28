Беглов поручил улучшить условия проживания маломобильных граждан

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести работу по улучшению условий проживания маломобильных групп населения.

Как сообщает ФАН, об этом он заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга в Смольном.

«Наша задача — заботиться о таких людях. Все новые детские площадки должны быть оборудованы для детей с ограниченными возможностями», — заявил Беглов.

Во всех районах города будет проведена инвентаризация и выявлены существующие недоработки в этом вопросе.

Ранее Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.