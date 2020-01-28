Беглов поручил улучшить условия проживания маломобильных граждан

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести работу по улучшению условий проживания маломобильных групп населения.
Беглов поручил улучшить условия проживания маломобильных граждан
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, об этом он заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга в Смольном.

«Наша задача — заботиться о таких людях. Все новые детские площадки должны быть оборудованы для детей с ограниченными возможностями», — заявил Беглов.

Во всех районах города будет проведена инвентаризация и выявлены существующие недоработки в этом вопросе.

Ранее Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

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