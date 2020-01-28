В АТОР рассказали о замене туров в Китай на ОАЭ, Кубу и Турцию

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что туристы, купившие путёвки в Китай, предпочитают перебронирование на другие направления.
В АТОР рассказали о замене туров в Китай на ОАЭ, Кубу и Турцию
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«За выходные 25 и 26 января наиболее частой альтернативой, на которую меняли Хайнань, были Куба и ОАЭ», — сообщили в АТОР.

Также есть интерес к Турции и другим азиатским странам.

«Помимо Турции, Кубы и ОАЭ туристы перебронируют Хайнань на другие страны Юго-Восточной Азии — Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку. По словам наблюдателей, ситуация с китайским вирусом глобально не сказалась на продажах туров в другие популярные азиатские страны, не было и массовых аннуляций», — добавили в АТОР.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры со вторника, 28 января, приостанавливают приём новых организованных туристических групп из Китая из-за вспышки коронавируса.

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