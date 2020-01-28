В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

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На территории села Липиха Упоровского района Тюменской области введён карантин по бешенству животных.
В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Моор.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации, карантин будет действовать до 25 марта.

В этот период в селе запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию населённого пункта. Отлов диких зверей объявлен вне закона.

Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания.

Контроль над исполнением постановления Моор возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.

В октябре телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье около 440 тыс. животных получили прививку от бешенства с начала 2019 года.

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