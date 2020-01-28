Молчанов возглавил департамент культуры и молодёжной политики кабмина
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.
«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодёжной политики правительства Российской Федерации», — указывается в документе.
Ранее Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов.
До этого глава правительства также назначил Людмилу Бокову заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.