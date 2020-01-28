В МЧС заявили об увеличении площади пожара в ангаре в Тольятти
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
«Площадь пожара составляет 1050 кв. м. Погибших и пострадавших нет», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что к тушению пожара привлечены 53 человека, задействована 21 единица техники.
Ранее сообщалось, что в Тольятти произошло возгорание на площади 450 кв. м в ангаре.
Летом 2019 года URA.RU сообщало о доследственной проверке в Курганской области после гибели семьи из трёх человек при пожаре.