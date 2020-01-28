В Тольятти произошёл пожар в ангаре

Короткая ссылка
В Тольятти произошло возгорание в ангаре с резинотехническими изделиями.
В Тольятти произошёл пожар в ангаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Площадь пожара составляет 450 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Как уточнили в ведомстве, пожарные работают по повышенному рангу. К тушению возгорания было привлечено 53 человека и 21 единица техники.

Ранее в Свердловской области на площади 600 кв. м загорелся ангар.

В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить