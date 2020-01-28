В Тольятти произошёл пожар в ангаре
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«Площадь пожара составляет 450 кв. м», — говорится в заявлении.
Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Как уточнили в ведомстве, пожарные работают по повышенному рангу. К тушению возгорания было привлечено 53 человека и 21 единица техники.
Ранее в Свердловской области на площади 600 кв. м загорелся ангар.
В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.