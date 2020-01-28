В Тольятти произошёл пожар в ангаре

В Тольятти произошло возгорание в ангаре с резинотехническими изделиями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Площадь пожара составляет 450 кв. м», — говорится в заявлении.

Отмечается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Как уточнили в ведомстве, пожарные работают по повышенному рангу. К тушению возгорания было привлечено 53 человека и 21 единица техники.

Ранее в Свердловской области на площади 600 кв. м загорелся ангар.

В июле 2019 года URA.RU сообщало о крупном пожаре у Центрального рынка в Перми.