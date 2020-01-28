Поиски загоревшегося в Охотском море траулера возобновлены
«С наступлением светлого времени суток поиски «Энигмы» продолжаются, но пока было обнаружено только масляное пятно, растянувшееся примерно на 1 км», — приводит ТАСС её слова.
Ранее пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с «Энигма Астралис».
21 января траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана. Позднее стало известно, что все 47 членов экипажа «Энигма Астралис» были эвакуированы на рыболовное судно.