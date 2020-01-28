Поиски загоревшегося в Охотском море траулера возобновлены

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Поиски загоревшегося в Охотском море траулера «Энигма Астралис» возобновлены. Об этом сообщила представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

«С наступлением светлого времени суток поиски «Энигмы» продолжаются, но пока было обнаружено только масляное пятно, растянувшееся примерно на 1 км», — приводит ТАСС её слова.

Ранее пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с «Энигма Астралис».

21 января траулер загорелся в Охотском море недалеко от Магадана. Позднее стало известно, что все 47 членов экипажа «Энигма Астралис» были эвакуированы на рыболовное судно.

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