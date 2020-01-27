В Свердловской области перед судом предстанут члены банды «чёрных риелторов»

В Свердловской области перед судом предстанут семь членов банды «чёрных риелторов».

Об этом сообщает kp.ru.

По имеющимся данным, с 2010 по 2017 год злоумышленники совершили 17 преступлений на территории Первоуральска. Пострадали 19 человек. Ущерб оценивается в 15 млн рублей.

«Аферистов задержали в апреле 2018 года сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью при силовой поддержке бойцов СОБР», — заявил пресс-секретарь регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Материалы дела переданы в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганского бизнесмена обвинили в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере.