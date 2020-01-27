В Госдуме оценили предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев оценил предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей.

«Купив автомобиль без прозрачного прошлого, человек будет недооценивать реальное состояние этой машины, насколько она плоха», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил депутат, некоторые автосалоны покупают подержанные машины по программе трейд-ин, скручивают пробег, вкладывают немного денег, чтобы довести автомобиль до презентабельного вида, и продают.

Васильев пояснил, что внешний вид машины нередко освежают обычной покраской, причём без специальной подготовки, и в результате краска начинает облетать и отваливаться.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей.