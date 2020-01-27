В Госдуме оценили предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей
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«Купив автомобиль без прозрачного прошлого, человек будет недооценивать реальное состояние этой машины, насколько она плоха», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил депутат, некоторые автосалоны покупают подержанные машины по программе трейд-ин, скручивают пробег, вкладывают немного денег, чтобы довести автомобиль до презентабельного вида, и продают.
Васильев пояснил, что внешний вид машины нередко освежают обычной покраской, причём без специальной подготовки, и в результате краска начинает облетать и отваливаться.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей.