В Госдуме прокомментировали предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал предложение ввести наказание за скручивание пробега автомобилей.

«Необходимость есть — это довольно серьёзное правонарушение, которое затрудняет фиксацию других правонарушений. Я лично поддерживаю такую инициативу», — заявил депутат в беседе с Inforeactor.

По его мнению, достаточным был бы штраф в размере 100 тыс. рублей или меньше.

Со своей стороны, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с сайтом «Москва 24» также поддержал инициативу.

«С точки зрения мер противодействия, которые в Госдуме собираются рассмотреть, я их поддерживаю. Что ещё поможет естественным способом решить эту проблему, так это электронный паспорт автомобиля, в котором будет вся история машины показана», — сказал он.

Как считает эксперт, в комплексе эти меры помогут избежать подобных махинаций.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.