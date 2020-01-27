В Томске суд арестовал гендиректора компании по делу о крупном пожаре

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Кировский районный суд Томска арестовал гендиректора лесозаготовительной компании «Гринвуд», работники которой погибли при пожаре в посёлке Причулымском 21 января.
В Томске суд арестовал гендиректора компании по делу о крупном пожаре
  • РИА Новости

Как сообщает Vtomske.ru, Сунь Аньни арестовали почти на два месяца.

«Судья постановила удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении обвиняемой Сунь Аньни меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 26 суток, до 21 марта 2020 года», — сообщили в суде.

Как заявил на заседании следователь, после пожара обвиняемая уехала в другой регион и скрывалась от органов следствия, пока её местонахождение не установили сотрудники томского УФСБ.

Гендиректор ООО «Гринвуд» обвиняется по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

21 января в посёлке Причулымском Томской области произошёл пожар в доме, где проживали работники лесозаготовительной компании ООО «Гринвуд». Сообщалось, что в результате возгорания погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка. Позднее стало известно ещё об одном погибшем.

В августе 2019 года URA.RU сообщало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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