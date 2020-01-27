На аэродроме морской авиации ЧФ прошли учения

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На аэродроме морской авиации Черноморского флота в Крыму прошли учения по отражению атаки диверсионно-разведывательной группы.
На аэродроме морской авиации ЧФ прошли учения
  • © Пресс-служба Южного военного округа

«По замыслу учения группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал «диверсантов» и удерживал их до прибытия группы усиления», — цитирует «Крыминформ» отдел информационного обеспечения ЧФ.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

Мероприятие прошло в рамках плановой проверки алгоритма действий дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть.

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