На аэродроме морской авиации ЧФ прошли учения

На аэродроме морской авиации Черноморского флота в Крыму прошли учения по отражению атаки диверсионно-разведывательной группы.

«По замыслу учения группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал «диверсантов» и удерживал их до прибытия группы усиления», — цитирует «Крыминформ» отдел информационного обеспечения ЧФ.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

Мероприятие прошло в рамках плановой проверки алгоритма действий дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» Черноморского флота провела учения по борьбе за живучесть.