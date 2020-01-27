СМИ: Число вакансий курьеров в России выросло на 37% за год

Число вакансий курьеров на сайтах рекрутинговых агентств в России выросло на 37% за год.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя сервиса «Авито.Работа». Средняя зарплата по таким вакансиям превышает 42 тыс. рублей.

По оценке сервиса «Работа.ру», средняя заработная плата пешего курьера достигает примерно 38 тыс. рублей в месяц, курьера-водителя — 50 тыс.

Как отмечают представители сервиса, в большинстве вакансий приводится только зарплатная вилка, а итоговый уровень вознаграждения зависит от числа выполненных заказов.

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