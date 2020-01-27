Музей Булгакова присоединился к акции «Учебный день в музее»

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В Музее Булгакова пройдут уроки для учеников московских школ в рамках акции «Учебный день в музее».
Музей Булгакова присоединился к акции «Учебный день в музее»
  • © Музей М.А. Булгакова

Как сообщает сайт «Москва 24», в рамках акции столичные педагоги смогут проводить там уроки по литературе, истории и английскому языку.

Все задания для учеников будут связаны с романом «Мастер и Маргарита».

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что проект «Учебный день в музее» появился в 2017 году, а Музей Булгакова стал уже 20-й его площадкой.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 10 тыс. школьников Московской области стали участниками проекта «Живые уроки».

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