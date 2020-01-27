В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту

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Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника главы государства займётся координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах», — рассказал представитель Кремля.

Журналисты задали Пескову вопрос, чем будет заниматься в администрации бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

«Пока уточняется. По Козаку на днях расскажу, как только будет всё уточнено», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками главы государства. 

Как указывали в Кремле, Орешкин будет выполнять роль «экономического помощника президента», то есть те же функции, что и экс-помощник Андрей Белоусов. 

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