В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту

Бывший министр культуры Владимир Мединский на посту помощника главы государства займётся координацией государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах», — рассказал представитель Кремля.

Журналисты задали Пескову вопрос, чем будет заниматься в администрации бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

«Пока уточняется. По Козаку на днях расскажу, как только будет всё уточнено», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками главы государства.

Как указывали в Кремле, Орешкин будет выполнять роль «экономического помощника президента», то есть те же функции, что и экс-помощник Андрей Белоусов.