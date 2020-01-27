В Кремле рассказали об обязанностях Мединского на новом посту
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- РИА Новости
«Мединский будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарных сферах», — рассказал представитель Кремля.
Журналисты задали Пескову вопрос, чем будет заниматься в администрации бывший вице-премьер Дмитрий Козак.
«Пока уточняется. По Козаку на днях расскажу, как только будет всё уточнено», — отметил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками главы государства.
Как указывали в Кремле, Орешкин будет выполнять роль «экономического помощника президента», то есть те же функции, что и экс-помощник Андрей Белоусов.