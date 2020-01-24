Песков рассказал об обязанностях Орешкина на новом посту

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что обязанности администрации президента в связи с назначениями заместителем главы администрации Дмитрия Козака и помощниками президента Максима Орешкина и Владимира Мединского будут утверждены в ближайшее время.

«Мы надеемся, что сегодня до конца дня или в понедельник соответствующие изменения в распределении обязанностей будут подписаны», — цитирует Интерфакс Пескова.

Он сообщил, что Кремль проинформируют об обязанностях Козака и Мединского в администрации.

«Понятно, что Орешкин будет выполнять роль экономического помощника президента, то есть тот функционал, которым занимался (бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей. — RT) Белоусов», — рассказал Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками.

21 января Путин назначил новых членов кабинета министров под руководством премьера Михаила Мишустина.

В соответствии с указом главы государства Белоусов занял пост первого вице-премьера.