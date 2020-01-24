Путин назначил Козака замглавы администрации президента

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин назначил Козака замглавы администрации президента
  • РИА Новости

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

В соответствии с ещё одним опубликованным документом, число заместителей главы администрации увеличено с двух до трёх.

Также Путин назначил Владимира Мединского и Максима Орешкина своими помощниками.

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