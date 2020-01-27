Директор детского сада в Екатеринбурге рассказала о ситуации с протечкой крыши

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Директор детского сада №469 Кировского района Екатеринбурга Маргарита Неволина прокомментировала ситуацию с протечкой крыши.
Директор детского сада в Екатеринбурге рассказала о ситуации с протечкой крыши
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU, решение о закрытии учреждения не было принято.

По словам директора, крыша протекла в спальных помещениях, на стенах и потолке образовалась чёрная плесень.

Она подчеркнула, что проблема существует уже не первый год.

«В том году была такая же ситуация. Были написаны письма в администрацию, приезжало руководство, смотрели, но денежных средств не было», — отметила Неволина.

Она добавила, что в настоящее время родители пишут коллективное письмо начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерине Сибирцевой с просьбой решить проблему с крышей.

Детский сад был построен в 1968 году. Всего в садике обучаются 125 человек.

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